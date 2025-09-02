РФ стала серьезно отвечать на удары ВСУ по энергообъектам — Путин
15:12 02.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия долго терпела удары ВСУ по своим энергообъектам и не предпринимала никаких действий, но теперь она стала серьезно отвечать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо.
«По поводу атак на энергоструктуру, в частности со стороны Украины. На протяжении долгого времени, еще пару лет назад, не принимали вообще никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры. И мы очень, особенно в зимний период, очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать. И мы отвечаем, конечно, серьезно», — заметил он.
НОВОСТИ
- 16:32 02.09.2025
- ВСУ заблокировали жителей Купянска в городе и заставляют рыть окопы — ВГА
- 16:12 02.09.2025
- Соглашение о «Силе Сибири — 2» стало дипломатической победой Путина — Bloomberg
- 16:06 02.09.2025
- Жители СЗАО участвуют в сборе помощи для участников спецоперации
- 16:00 02.09.2025
- Группа россиян попала под камнепад на Эльбрусе
- 15:42 02.09.2025
- Сбер: Введение уголовной ответственности за дропперство дает положительный эффект
- 15:38 02.09.2025
- Сбер: Количество мошеннических звонков через мессенджеры с начала блокировок сократилось в 15 раз
- 15:35 02.09.2025
- Сбер: Российские технологии кибербезопасности могут стать одной из важных статей экспорта наряду с нефтью и газом
- 15:32 02.09.2025
- Фицо сравнил ЕС с «жабой на дне колодца», у которой ограниченный взгляд на мир
- 15:30 02.09.2025
- В Сбере предупредили о росте активности мошенников, обещающих помочь с кредитом
- 15:00 02.09.2025
- Более 1 млрд людей по всему миру страдают психическими расстройствами — ВОЗ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать