Фицо сравнил ЕС с «жабой на дне колодца», у которой ограниченный взгляд на мир

15:32 02.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сравнил Евросоюз с «жабой на дне колодца», которая не видит происходящего вокруг.

«Наверное, СМИ будут смеяться. Но вашему пресс-секретарю (Дмитрию Пескову — прим. ТАСС) я начал рассказывать одну историю о жабе. Иногда у меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе, как эта жаба, которая сидит на дне колодца. И мы не видим, что находится наверху», — отметил Фицо.

«Но мир совсем другой. И я иногда очень разочарован, что ЕС, несмотря на то, что я его уважаю, не способен реагировать на движение», — добавил он.

В свою очередь российский лидер подчеркнул, что не хочет сравнивать НАТО и ЕС «с пресмыкающимися, с животными». Путин назвал их «специалистами по фильмам ужасов», которые постоянно нагнетают «какую-то истерию по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу».

