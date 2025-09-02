Группа россиян попала под камнепад на Эльбрусе
16:00 02.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа туристов из Москвы попала под камнепад при восхождении на Эльбрус. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.
«Группа из Москвы, 8 человек, встала на акклиматизацию отдохнуть, в гору не шли, — сказал Пятницин. — Это не альпинисты — туристская группа. Сорвался камень, девушку ударило. У нее ушиб, но с ней все в порядке, ей помогли по канатной дороге спуститься вниз, где ей оказали медпомощь».
