Группа россиян попала под камнепад на Эльбрусе

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа туристов из Москвы попала под камнепад при восхождении на Эльбрус. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

«Группа из Москвы, 8 человек, встала на акклиматизацию отдохнуть, в гору не шли, — сказал Пятницин. — Это не альпинисты — туристская группа. Сорвался камень, девушку ударило. У нее ушиб, но с ней все в порядке, ей помогли по канатной дороге спуститься вниз, где ей оказали медпомощь».