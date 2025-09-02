0
0
73
НОВОСТИ

Соглашение о «Силе Сибири — 2» стало дипломатической победой Путина — Bloomberg

16:12 02.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин одержал дипломатическую победу, заключив на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) соглашение о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» для поставок российского газа в Китай. Такое мнение выразило американское агентство Bloomberg.

По его оценке, Россия добилась дипломатического успеха благодаря масштабной сделке, которая укрепит связи Москвы и Пекина на десятилетия вперед и сможет изменить глобальную торговлю газом. Прогресс по «Силе Сибири — 2» служит новым стандартом стратегических отношений РФ и КНР. Подобная энергетическая инфраструктура взаимовыгодна для экономик двух стран и способствует росту двусторонней торговли, пишет агентство.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 02.09.2025
ВСУ заблокировали жителей Купянска в городе и заставляют рыть окопы — ВГА
0
34
16:06 02.09.2025
Жители СЗАО участвуют в сборе помощи для участников спецоперации
0
98
16:00 02.09.2025
Группа россиян попала под камнепад на Эльбрусе
0
119
15:42 02.09.2025
Сбер: Введение уголовной ответственности за дропперство дает положительный эффект
0
130
15:38 02.09.2025
Сбер: Количество мошеннических звонков через мессенджеры с начала блокировок сократилось в 15 раз
0
145
15:35 02.09.2025
Сбер: Российские технологии кибербезопасности могут стать одной из важных статей экспорта наряду с нефтью и газом
0
140
15:32 02.09.2025
Фицо сравнил ЕС с «жабой на дне колодца», у которой ограниченный взгляд на мир
0
164
15:30 02.09.2025
В Сбере предупредили о росте активности мошенников, обещающих помочь с кредитом
0
154
15:12 02.09.2025
РФ стала серьезно отвечать на удары ВСУ по энергообъектам — Путин
0
189
15:00 02.09.2025
Более 1 млрд людей по всему миру страдают психическими расстройствами — ВОЗ
0
191

Возврат к списку