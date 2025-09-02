Соглашение о «Силе Сибири — 2» стало дипломатической победой Путина — Bloomberg
16:12 02.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин одержал дипломатическую победу, заключив на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) соглашение о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» для поставок российского газа в Китай. Такое мнение выразило американское агентство Bloomberg.
По его оценке, Россия добилась дипломатического успеха благодаря масштабной сделке, которая укрепит связи Москвы и Пекина на десятилетия вперед и сможет изменить глобальную торговлю газом. Прогресс по «Силе Сибири — 2» служит новым стандартом стратегических отношений РФ и КНР. Подобная энергетическая инфраструктура взаимовыгодна для экономик двух стран и способствует росту двусторонней торговли, пишет агентство.
