В Москве появились первые медиакиоски – новый городской формат продажи прессы и книг
14:42 02.09.2025
Первые медиакиоски начали работать в Москве. Это современные павильоны, в которых продаются печатная продукция, сувениры, напитки, снеки и мороженое. Новые медиакиоски расположены на улице Красная Пресня у станции метро «Краснопресненская» и улице Шаболовка у станции метро «Шаболовская».
В городе в скором времени может появиться целая сеть таких киосков, в которых будет представлен большой выбор газет и журналов разных тематик и книши, разделенные на рубрики: хиты продаж, классика, издания о Москве, развивающие книги для детей и подростков. Также в павильонах можно будет купить сезонные и необходимые сопутствующие товары. В киосках размещены мультимедийные экраны, позволяющие получить доступ к карте Москвы и афише городских событий, информацией о городских программах и проектах, возможностью обратной связи.
В ближайшее время будут установлены еще несколько медиакиосков в местах с высоким трафиком. Затем будет проведена оценка эффективности их работы, исследованы спрос горожан, востребованность товаров и услуг, динамика продаж. После этого будет принято решение о том, нужно ли расширять проект.
НОВОСТИ
- 15:00 02.09.2025
- Более 1 млрд людей по всему миру страдают психическими расстройствами — ВОЗ
- 14:32 02.09.2025
- Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 295 военнослужащих
- 14:12 02.09.2025
- Безопасность Украины нельзя обеспечивать за счет безопасности РФ — Путин
- 14:00 02.09.2025
- Страны НАТО закупили у США для Киева оружия на $2 млрд — Рютте
- 13:43 02.09.2025
- Наталья Сергунина: Оборот модной индустрии Москвы вырос в 1,5 раза за пять лет
- 13:32 02.09.2025
- Отношение к Путину на мировой арене становится все более теплым — NYT
- 13:20 02.09.2025
- ВС РФ освободили Федоровку в ДНР
- 13:05 02.09.2025
- Путин шутливо сообщил, как его дела: «если жив, уже хорошо»
- 13:00 02.09.2025
- ЕС придется почти удвоить военные расходы, чтобы достичь отметки 3,5% ВВП — EDA
- 12:32 02.09.2025
- США рассматривают введение пошлин против КНР за покупку нефти РФ — постпред при НАТО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать