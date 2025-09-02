0
НОВОСТИ

В Москве появились первые медиакиоски – новый городской формат продажи прессы и книг

14:42 02.09.2025

Первые медиакиоски начали работать в Москве. Это современные павильоны, в которых продаются печатная продукция, сувениры, напитки, снеки и мороженое. Новые медиакиоски расположены на улице Красная Пресня у станции метро «Краснопресненская» и улице Шаболовка у станции метро «Шаболовская».

В городе в скором времени может появиться целая сеть таких киосков, в которых будет представлен большой выбор газет и журналов разных тематик и книши, разделенные на рубрики: хиты продаж, классика, издания о Москве, развивающие книги для детей и подростков. Также в павильонах можно будет купить сезонные и необходимые сопутствующие товары. В киосках размещены мультимедийные экраны, позволяющие получить доступ к карте Москвы и афише городских событий, информацией о городских программах и проектах, возможностью обратной связи.

В ближайшее время будут установлены еще несколько медиакиосков в местах с высоким трафиком. Затем будет проведена оценка эффективности их работы, исследованы спрос горожан, востребованность товаров и услуг, динамика продаж. После этого будет принято решение о том, нужно ли расширять проект.

