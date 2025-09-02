В Сбере предупредили о росте активности мошенников, обещающих помочь с кредитом
15:30 02.09.2025
Сбер видит двукратное усиление активности по сравнению с прошлым годом так называемых "помогаторов" – "черных брокеров" и "раздолжнителей", которые обещают помочь получить заемные средства. Об этом в преддверии Восточного экономического форума в интервью ТАСС рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«На деле обращение к таким "помощникам" грозит проблемами: в лучшем случае "специалист" пропадет с авансом, в худшем — заемщика ждет уголовное преследование, если он поддался на уговоры афериста и предоставил в банк, например, поддельную справку 2-НДФЛ. При этом стоимость таких услуг может доходить до половины размера запрашиваемого кредита», – отметил он.
Окончательное решение о выдаче кредита всегда принимает только банк, и никакие помощники не могут гарантировать его получение, напомнил Станислав Кузнецов. «Хочу напомнить, что деятельность таких специалистов не регулируется: они не получают лицензии, не включаются в реестры. Но это еще полбеды: клиенты предоставляют им свои данные, даже кодовые слова для доступа в банковские приложения и пароли от "Госуслуг". Все это также используется для хищений, и таких случаев становится больше», – отметил он.
