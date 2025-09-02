Сбер: Российские технологии кибербезопасности могут стать одной из важных статей экспорта наряду с нефтью и газом

15:35

Россия уже много лет находится под беспрецедентным давлением хакеров со всего мира и в целом успешно ему противостоит. Об этом в преддверии Восточного экономического форума в интервью ТАСС заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«За эти годы российские вендоры и Сбер в частности разработали собственные эффективные технологические решения в сфере кибербезопасности, в том числе на основе технологий ИИ — такого опыта, как у России, в этом плане, пожалуй, нет ни у кого в мире, – рассказал он. – На нашем портале по киберграмотности "Кибрарий" мы запустили "умный" помощник от Сбера по безопасности — это квинтэссенция многолетнего опыта банка по практической кибербезопасности. Обширная база данных, современные алгоритмы и решения — все собрано в одном месте. За строкой ввода скрыта интеллектуальная мощь тысяч специалистов по кибербезопасности, сотни терабайт данных и передовые алгоритмы искусственного интеллекта. Помощник обучен нормативной базе РФ, описаниям уязвимостей, стандартам и лучшим практикам по кибербезу, в том числе примерам и сценариям реагирования на компьютерные инциденты. Его знания соответствуют международным сертификациям по информационной безопасности: CISSP, CISA, CISM, CEH и другим».

Сбер также разработал карту знаний CISO (директора по кибербезопасности) и многое другое – все это тоже доступно экспертам на портале "Кибрарий" бесплатно, отметил Станислав Кузнецов.

«В центр киберзащиты Сбера периодически приезжают зарубежные делегации и поражаются уровню технологий и экспертизы, – сообщил он. – Тут я могу сделать смелое предположение, что российские технологии кибербезопасности могут стать одной из важных статей экспорта наряду с нефтью и газом. Особенно перспективным видятся рынки стран БРИКС. Вопрос кибербезопасности и ухода от западных решений стоит в странах глобального Юга. Наша страна строит атомные станции для дружественных государств. Почему бы нам с тем же успехом не строить центры киберзащиты в Бразилии, Индии и других странах?»

На данном историческом этапе у России есть шанс встать в авангарде построения новой архитектуры кибербезопасности на пространстве БРИКC c перспективой расширения на все страны глобального Юга, подчеркнул Станислав Кузнецов. «Созданная у нас в стране технологическая база позволяет активизировать этот процесс. Данный шаг позволит укрепить цифровые суверенитеты России и других стран, участвующих в построении этой новой архитектуры», – отметил он.