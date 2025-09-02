Сбер: Количество мошеннических звонков через мессенджеры с начала блокировок сократилось в 15 раз
15:38 02.09.2025
Количество мошеннических звонков через мессенджеры с начала блокировок уже сократилось в 15 раз. Об этом в преддверии Восточного экономического форума в интервью ТАСС рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«Однако торжествовать по этому поводу рано, например, параллельно выросло количество мошеннических звонков с международных номеров по сотовой связи — почти в два раза, – подчеркнул он. – То есть мошенники будут адаптироваться, придумывать новые схемы и способы обхода защитных мер. Также есть риск, что увеличится активность преступников по другим схемам — например, с легендами, когда вынуждают жертву перезванивать. А если человек сам набирает номер, звонок не будет остановлен фрод-фильтром».
Еще одна важная деталь: блокировка звонков в мессенджерах и контроль трафика повышают цену каждой попытки для атакующих, добавил Станислав Кузнецов. «Поэтому в будущем схемы будут усложняться и персонализироваться, чтобы было легче застать человека врасплох и вызвать доверие», – прогнозирует он.
