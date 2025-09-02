0
0
120
НОВОСТИ

Сбер: Введение уголовной ответственности за дропперство дает положительный эффект

15:42 02.09.2025

Введение уголовной ответственности за дропперство уже дает положительный эффект. Об этом в преддверии Восточного экономического форума в интервью ТАСС рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Официальной статистики, отражающей сокращение числа дропперов, пока нет. Это связано с тем, что новые составы преступлений введены недавно и для накопления статистики и вынесения судебных решений требуется время. Первое уголовное дело заведено чуть более месяца назад, – отметил он. – Но есть косвенные признаки, говорящие об эффективности меры. Например, мошенники стали чаще пытаться использовать людей втемную, так как находить добровольцев стало тяжелее. Набирает популярность схема "треугольник". Злоумышленник предварительно договаривается с трейдером о покупке криптовалюты. Жертве обмана для перевода на якобы "безопасный счет" направляют реквизиты трейдера, и она переводит по ним деньги. Трейдер, видя поступление средств, переводит криптовалюту на счет мошенника. Итог: жертва лишилась сбережений, на счету у трейдера ворованные средства, у злоумышленника на счету криптовалюта».

«Я считаю важным активнее освещать в СМИ истории с уголовными делами по дропперству со всеми деталями. Необходимо доносить проблематику до широкой аудитории и в первую очередь до молодежи, надо чтобы люди понимали, что это не игрушки», – подчеркнул Станислав Кузнецов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 02.09.2025
ВСУ заблокировали жителей Купянска в городе и заставляют рыть окопы — ВГА
0
15
16:12 02.09.2025
Соглашение о «Силе Сибири — 2» стало дипломатической победой Путина — Bloomberg
0
81
16:06 02.09.2025
Жители СЗАО участвуют в сборе помощи для участников спецоперации
0
92
16:00 02.09.2025
Группа россиян попала под камнепад на Эльбрусе
0
113
15:38 02.09.2025
Сбер: Количество мошеннических звонков через мессенджеры с начала блокировок сократилось в 15 раз
0
138
15:35 02.09.2025
Сбер: Российские технологии кибербезопасности могут стать одной из важных статей экспорта наряду с нефтью и газом
0
134
15:32 02.09.2025
Фицо сравнил ЕС с «жабой на дне колодца», у которой ограниченный взгляд на мир
0
154
15:30 02.09.2025
В Сбере предупредили о росте активности мошенников, обещающих помочь с кредитом
0
145
15:12 02.09.2025
РФ стала серьезно отвечать на удары ВСУ по энергообъектам — Путин
0
183
15:00 02.09.2025
Более 1 млрд людей по всему миру страдают психическими расстройствами — ВОЗ
0
185

Возврат к списку