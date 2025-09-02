Сбер: Введение уголовной ответственности за дропперство дает положительный эффект

15:42

Введение уголовной ответственности за дропперство уже дает положительный эффект. Об этом в преддверии Восточного экономического форума в интервью ТАСС рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Официальной статистики, отражающей сокращение числа дропперов, пока нет. Это связано с тем, что новые составы преступлений введены недавно и для накопления статистики и вынесения судебных решений требуется время. Первое уголовное дело заведено чуть более месяца назад, – отметил он. – Но есть косвенные признаки, говорящие об эффективности меры. Например, мошенники стали чаще пытаться использовать людей втемную, так как находить добровольцев стало тяжелее. Набирает популярность схема "треугольник". Злоумышленник предварительно договаривается с трейдером о покупке криптовалюты. Жертве обмана для перевода на якобы "безопасный счет" направляют реквизиты трейдера, и она переводит по ним деньги. Трейдер, видя поступление средств, переводит криптовалюту на счет мошенника. Итог: жертва лишилась сбережений, на счету у трейдера ворованные средства, у злоумышленника на счету криптовалюта».

«Я считаю важным активнее освещать в СМИ истории с уголовными делами по дропперству со всеми деталями. Необходимо доносить проблематику до широкой аудитории и в первую очередь до молодежи, надо чтобы люди понимали, что это не игрушки», – подчеркнул Станислав Кузнецов.