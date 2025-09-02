Сбер: Введение уголовной ответственности за дропперство дает положительный эффект
15:42 02.09.2025
Введение уголовной ответственности за дропперство уже дает положительный эффект. Об этом в преддверии Восточного экономического форума в интервью ТАСС рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«Официальной статистики, отражающей сокращение числа дропперов, пока нет. Это связано с тем, что новые составы преступлений введены недавно и для накопления статистики и вынесения судебных решений требуется время. Первое уголовное дело заведено чуть более месяца назад, – отметил он. – Но есть косвенные признаки, говорящие об эффективности меры. Например, мошенники стали чаще пытаться использовать людей втемную, так как находить добровольцев стало тяжелее. Набирает популярность схема "треугольник". Злоумышленник предварительно договаривается с трейдером о покупке криптовалюты. Жертве обмана для перевода на якобы "безопасный счет" направляют реквизиты трейдера, и она переводит по ним деньги. Трейдер, видя поступление средств, переводит криптовалюту на счет мошенника. Итог: жертва лишилась сбережений, на счету у трейдера ворованные средства, у злоумышленника на счету криптовалюта».
«Я считаю важным активнее освещать в СМИ истории с уголовными делами по дропперству со всеми деталями. Необходимо доносить проблематику до широкой аудитории и в первую очередь до молодежи, надо чтобы люди понимали, что это не игрушки», – подчеркнул Станислав Кузнецов.
НОВОСТИ
- 16:32 02.09.2025
- ВСУ заблокировали жителей Купянска в городе и заставляют рыть окопы — ВГА
- 16:12 02.09.2025
- Соглашение о «Силе Сибири — 2» стало дипломатической победой Путина — Bloomberg
- 16:06 02.09.2025
- Жители СЗАО участвуют в сборе помощи для участников спецоперации
- 16:00 02.09.2025
- Группа россиян попала под камнепад на Эльбрусе
- 15:38 02.09.2025
- Сбер: Количество мошеннических звонков через мессенджеры с начала блокировок сократилось в 15 раз
- 15:35 02.09.2025
- Сбер: Российские технологии кибербезопасности могут стать одной из важных статей экспорта наряду с нефтью и газом
- 15:32 02.09.2025
- Фицо сравнил ЕС с «жабой на дне колодца», у которой ограниченный взгляд на мир
- 15:30 02.09.2025
- В Сбере предупредили о росте активности мошенников, обещающих помочь с кредитом
- 15:12 02.09.2025
- РФ стала серьезно отвечать на удары ВСУ по энергообъектам — Путин
- 15:00 02.09.2025
- Более 1 млрд людей по всему миру страдают психическими расстройствами — ВОЗ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать