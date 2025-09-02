ВСУ заблокировали жителей Купянска в городе и заставляют рыть окопы — ВГА
16:32 02.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения ВСУ заблокировали выезды из Купянска для мирных жителей и используют их как живой щит. Кроме того, солдаты украинской армии заставляют мирных жителей рыть для них окопы и траншеи, готовясь к городским боям, сообщил на брифинге замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
Ранее глава харьковской ВГА Виталий Ганчев сообщал, что ВС РФ углубились в пригород Купянска и берут город в окружение.
«Город закрыт, въезды и выезды контролируются боевиками незаконных вооруженных формирований Украины. Ввоз гуманитарной помощи и въезд волонтеров запрещены. Медицинская система не функционирует, доступ к лекарствам и помощи отсутствует, что угрожает наиболее уязвимым группам населения. Боевики пресекают попытки эвакуации, применяя силу, и используют жителей как живой щит для защиты от возможного окружения», — сказал Лисняк.
Он добавил, что ВСУ размещаются в жилых кварталах, а местных жителей принуждают к рытью окопов и траншей для подготовки к уличным боям. На окраинах города солдаты украинской армии сносят жилые дома взрывчаткой, создавая заграждения и улучшая позиции для снайперов и артиллерии.
Также в городе фиксируются случаи мародерства.
НОВОСТИ
- 16:12 02.09.2025
- Соглашение о «Силе Сибири — 2» стало дипломатической победой Путина — Bloomberg
- 16:06 02.09.2025
- Жители СЗАО участвуют в сборе помощи для участников спецоперации
- 16:00 02.09.2025
- Группа россиян попала под камнепад на Эльбрусе
- 15:42 02.09.2025
- Сбер: Введение уголовной ответственности за дропперство дает положительный эффект
- 15:38 02.09.2025
- Сбер: Количество мошеннических звонков через мессенджеры с начала блокировок сократилось в 15 раз
- 15:35 02.09.2025
- Сбер: Российские технологии кибербезопасности могут стать одной из важных статей экспорта наряду с нефтью и газом
- 15:32 02.09.2025
- Фицо сравнил ЕС с «жабой на дне колодца», у которой ограниченный взгляд на мир
- 15:30 02.09.2025
- В Сбере предупредили о росте активности мошенников, обещающих помочь с кредитом
- 15:12 02.09.2025
- РФ стала серьезно отвечать на удары ВСУ по энергообъектам — Путин
- 15:00 02.09.2025
- Более 1 млрд людей по всему миру страдают психическими расстройствами — ВОЗ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать