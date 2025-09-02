ВСУ заблокировали жителей Купянска в городе и заставляют рыть окопы — ВГА

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения ВСУ заблокировали выезды из Купянска для мирных жителей и используют их как живой щит. Кроме того, солдаты украинской армии заставляют мирных жителей рыть для них окопы и траншеи, готовясь к городским боям, сообщил на брифинге замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

Ранее глава харьковской ВГА Виталий Ганчев сообщал, что ВС РФ углубились в пригород Купянска и берут город в окружение.

«Город закрыт, въезды и выезды контролируются боевиками незаконных вооруженных формирований Украины. Ввоз гуманитарной помощи и въезд волонтеров запрещены. Медицинская система не функционирует, доступ к лекарствам и помощи отсутствует, что угрожает наиболее уязвимым группам населения. Боевики пресекают попытки эвакуации, применяя силу, и используют жителей как живой щит для защиты от возможного окружения», — сказал Лисняк.

Он добавил, что ВСУ размещаются в жилых кварталах, а местных жителей принуждают к рытью окопов и траншей для подготовки к уличным боям. На окраинах города солдаты украинской армии сносят жилые дома взрывчаткой, создавая заграждения и улучшая позиции для снайперов и артиллерии.

Также в городе фиксируются случаи мародерства.