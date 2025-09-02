Торговый оборот РФ и Пакистана снизился, нужно поработать над этим — Путин
17:00 02.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Торговый оборот между Россией и Пакистаном снизился, что является сигналом для двух стран, чтобы проанализировать ситуацию и поработать над этим. На это указал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Пекине.
«К сожалению, в силу ряда объективных обстоятельств все-таки торговый оборот у нас несколько снизился. Буквально там на незначительную величину, но тем не менее это для нас хороший сигнал, чтобы проанализировать ситуацию и поработать над этим», — отметил Путин.
