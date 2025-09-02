Жители СЗАО участвуют в сборе помощи для участников спецоперации

16:06

Волонтеры группы «Учителя – фронту» с осени 2022 года передали участникам специальной военной операции примерно 200 тонн гуманитарной помощи. Создателями волонтерской группы стал советник директора по воспитанию и руководитель военно-патриотического клуба «Вызов» школы №1571 Сергей Колесников, его коллега Кирилл Керимов и его брат Алексей Сафонов. Они смогли объединить педагогов, учеников и родителей нескольких школ, а также других неравнодушных жителей Северо-западного административного округа. Сейчас в группе примерно 70 педагогов и 50 родителей из нескольких школ округа, а также более 100 детей 1-11 класса.

В переданных группой посылках самый разные предметы и оборудование. Связисты получают коммутаторы, провода, штекеры, инструменты, медицинские подразделенияя – лекарства, аптечки и специальные рюкзаки. Бойцам отправляют антитепловизионные одеяла, маскировочные сети, носки, футболки и нижнее белье. Жителям новых и приграничных регионов волонтеры пересылают продукты, одежду, товары для учебы, игрушки.

Также волонтеры группы регулярно устраивают добровольческие акции в школе №1571 и организовали постоянную выставочную экспозицию, посвященную помощи участникам СВО, а сейчас готовят к открытию музей. Добровольцы устраивают уроки мужества и организуют встречи с бойцами для школьников, тематические мастер-классы, а также курсы первой помощи.

По словам директора ресурсного центра «Мосволонтер» Александра Левита, возможности помогать участникам специальной военной операции, жителям новых и приграничных территорий есть в каждом округе Москвы: «В городе каждый день работают штабы «Москва помогает». В рамках проекта «Лето в Москве» до 14 сентября открыты «Домики добра». Москвичи участвуют в сборе целыми семьями, рабочими коллективами, волонтерскими объединениями. Каждый из них своим примером вдохновляет других».