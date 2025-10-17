0
0
98
НОВОСТИ

Стоимость золота в девятый раз с начала октября обновила исторический максимум

10:00 17.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки в $4 350 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

По данным на 01:00 мск, цена на драгметалл составляла $4 354 за тройскую унцию (+2,5%).

По состоянию на 01:05 мск, стоимость золота замедлила рост и торговалась на уровне $4 352,2 за тройскую унцию (+2,46%).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 17.10.2025
В РФ ликвидирована сеть абонентских терминалов пропуска трафика телефонных мошенников
0
64
10:20 17.10.2025
ХАМАС не отказывается передать тела заложников, но это займет время — глава МИД Египта
0
100
10:05 17.10.2025
Американский военачальник объявил об отставке на фоне напряженности с Венесуэлой — NYT
0
134
09:32 17.10.2025
Еврокомиссия рассчитывает выделить Киеву еще 25 млрд евро за счет средств РФ — Politico
0
191
09:20 17.10.2025
БПЛА повредили несколько электроподстанций в Крыму
0
186
09:05 17.10.2025
США самим нужны ракеты Tomahawk и им нельзя опустошать запасы поставками Украине — Трамп
0
238
09:00 17.10.2025
Силы ПВО за ночь сбили 61 украинский БПЛА над регионами России
0
222
21:45 16.10.2025
Трамп: Если ХАМАС продолжит убийства в Газе, нам ничего не остается, кроме как вмешаться и уничтожить его
0
736
21:30 16.10.2025
Ушаков рассказал, когда может начаться подготовка новой личной встречи президентов Росси и США
0
797
21:05 16.10.2025
Орбан заявил, что Венгрия готова принять президентов России и США
0
708

Возврат к списку