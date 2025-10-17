Стоимость золота в девятый раз с начала октября обновила исторический максимум

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки в $4 350 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

По данным на 01:00 мск, цена на драгметалл составляла $4 354 за тройскую унцию (+2,5%).

По состоянию на 01:05 мск, стоимость золота замедлила рост и торговалась на уровне $4 352,2 за тройскую унцию (+2,46%).