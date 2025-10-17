Американский военачальник объявил об отставке на фоне напряженности с Венесуэлой — NYT
10:05 17.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Южного командования ВС США адмирал Элвин Холси объявил об отставке менее чем через год после назначения на фоне действий Пентагона в Карибском море в рамках борьбы с наркотрафиком и терроризмом. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По их данным, военачальник принял такое решение в разгар самой масштабной за всю его 37-летнюю карьеру операции с нанесением ударов по катерам, предположительно перевозящим наркотики. Источники заявили о том, что подобный шаг «скрывает реальную политическую напряженность в отношении Венесуэлы».
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил в социальной сети Truth Social, что американские военные нанесли у побережья Венесуэлы удар по очередной лодке, якобы использовавшейся для перевозки наркотиков. По словам Трампа, утром 14 октября по приказу военного министра Пита Хегсета «в зоне ответственности Южного командования ВС США у побережья Венесуэлы был нанесен удар по судну, связанному с террористической организацией, занимающейся контрабандой наркотиков». Удар был нанесен в международных водах, в результате него были уничтожены шесть наркотеррористов, находившихся на борту, уточнил американский лидер.
