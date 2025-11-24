14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили порядка 1 340 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, в зоне группировки «Север» противник потерял более 135 военных, в зоне группировки «Запад» — до 230. В результате действий группировок «Южной» и «Центр» потери ВСУ составили более 235 и более 425 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли до 245 солдат в зоне ответственности группировки «Восток» и более 70 в зоне группировки «Днепр».