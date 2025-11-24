0
США намерены заключить с ЕС обязывающее письменное торговое соглашение — NYT

15:00 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация планирует реализовать следующий этап торговых договоренностей с Евросоюзом и заключить с сообществом «обязывающее письменное соглашение». Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновника Белого дома.

По данным издания, американцы «намерены решить не урегулированные до конца проблемы, включая вопросы, связанные с налогами на цифровые услуги, дискриминацией американских компаний и ценообразованием на фармацевтическую продукцию». В то же время американский чиновник заявил, что европейские запросы о дальнейшем снижении тарифов «не совпадают» с ходом переговоров. Подобная ситуация указывает, по его словам, на то, что рамочные условия, согласованные сторонами в июле, «должны полностью вступить в силу, прежде чем США продолжат снижение тарифов».

Ранее Еврокомиссия заявляла о намерении передать представителям администрации США список товаров, которые Брюссель хочет вывести из-под действия американских пошлин, во время встречи с министрами стран ЕС 24 ноября. В список вошли медицинские приборы, вина, крепкие алкогольные напитки, пиво и макаронные изделия. Эти товары не подпадают под действие торгового соглашения, которое ЕС и США заключили в июле.

