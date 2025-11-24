0
НОВОСТИ

Трамп не исключил перемен к лучшему в украинском урегулировании

15:12 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп допустил возможность перемен к лучшему в плане украинского урегулирования.

«Неужели действительно возможен большой прогресс на мирных переговорах между Россией и Украиной? Не верьте, пока не увидите сами, но, возможно, происходит что-то хорошее», — написал он в социальной сети Truth Social.

