Трамп не исключил перемен к лучшему в украинском урегулировании

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп допустил возможность перемен к лучшему в плане украинского урегулирования.

«Неужели действительно возможен большой прогресс на мирных переговорах между Россией и Украиной? Не верьте, пока не увидите сами, но, возможно, происходит что-то хорошее», — написал он в социальной сети Truth Social.