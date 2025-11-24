0
0
4
НОВОСТИ

Зеленский заявил о «критическом моменте» в переговорах с США по урегулированию

15:32 24.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский назвал нынешний этап переговоров с американцами «критическим моментом» и заявил о «политическом давлении» на Украину.

«Сейчас мы находимся в критическом моменте. Есть много шума в СМИ, много политического давления», — сказал он в видеообращении к украинцам.

Зеленский заявил, что в работе с американскими партнерами Киев будет искать компромиссы, которые будут усиливать, а не ослаблять Украину.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:30 24.11.2025
ИИ против Альцгеймера: на конференции AI Journey представили российский проект прорывного лекарства
0
7
15:12 24.11.2025
Трамп не исключил перемен к лучшему в украинском урегулировании
0
74
15:00 24.11.2025
США намерены заключить с ЕС обязывающее письменное торговое соглашение — NYT
0
114
14:32 24.11.2025
Европа вслед за США восстановит экономические связи с РФ, уверен экс-глава МИД Польши
0
181
14:12 24.11.2025
План Трампа по Украине расколол Республиканскую партию США — FT
0
215
14:00 24.11.2025
ВСУ за сутки потеряли порядка 1 340 военных в зоне СВО
0
198
13:32 24.11.2025
ЕС и США не будут защищать интересы Грузии — генсек правящей партии
0
232
13:22 24.11.2025
Венчурный эксперт: Данные — новая нефть, а главная валюта венчура — экспертиза и отношения
0
248
13:20 24.11.2025
ВС РФ освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области
0
232
13:05 24.11.2025
РФ не получала «женевского» варианта плана США по Украине — Песков
0
246

Возврат к списку