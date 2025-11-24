Зеленский заявил о «критическом моменте» в переговорах с США по урегулированию

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский назвал нынешний этап переговоров с американцами «критическим моментом» и заявил о «политическом давлении» на Украину.

«Сейчас мы находимся в критическом моменте. Есть много шума в СМИ, много политического давления», — сказал он в видеообращении к украинцам.

Зеленский заявил, что в работе с американскими партнерами Киев будет искать компромиссы, которые будут усиливать, а не ослаблять Украину.