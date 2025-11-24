ИИ против Альцгеймера: на конференции AI Journey представили российский проект прорывного лекарства
15:30 24.11.2025
На международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») представили уникальный проект по созданию препаратов для лечения нейродегенеративных заболеваний мозга, включая болезнь Альцгеймера. Над этой сложнейшей задачей с помощью генеративного искусственного интеллекта при поддержке Сбера работают специалисты компании «Р-Фарм» и Института AIRI.
В фокусе внимания — разработка целевых антител и специальной системы доставки, которая обеспечит проникновение терапевтических агентов через гематоэнцефалический барьер. Это позволит напрямую воздействовать на патологические процессы в мозге, что кардинально повысит эффективность лечения.
GenAI позволяет анализировать природу заболеваний на молекулярном уровне и генерировать тысячи виртуальных вариантов молекул-кандидатов. Самые перспективные отбираются специалистами для дальнейших исследований, что в разы сокращает сроки и стоимость доклинической разработки. В итоге жизненно важные препараты смогут поступать к пациентам на годы раньше, чем прежде.
«По статистике, каждый десятый человек старшего возраста страдает от деменции, которая плохо поддаётся лечению имеющимися средствами, что делает нашу совместную работу особенно важной — как для самих пациентов, так и их родственников, – отметил Сергей Жданов, директор центра индустрии здоровья Сбербанка. – Уникальный альянс лидеров в области AI, фармацевтики и здравоохранения — это новый этап в создании отечественных лекарств. Это инициатива, которая способна в будущем оказать реальную помощь пациентам, столкнувшимся со сложными нейродегенеративными заболеваниями мозга».
«Это стратегический проект, который открывает новую эру в создании инновационных лекарственных препаратов в России, – сказала Анастасия Хрусталёва, директор по связям с общественностью «Р-Фарм». – Объединив наши компетенции в области фармацевтики и биотехнологий с передовыми решениями в сфере искусственного интеллекта, мы создаём уникальную платформу для разработки лекарств против наиболее сложных заболеваний. Это не только ускорит появление отечественных решений для лечения нейродегенеративных заболеваний, но и заложит основу для принципиально нового подхода к фармацевтическим исследованиям в стране».
Проект реализуется в соответствии с соглашением о сотрудничестве, которое компании заключили на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме в июне 2025 года. Это первый в России консорциум такого масштаба в фармацевтической отрасли, направленный на укрепление технологического суверенитета страны в области разработки инновационных лекарств.
«Нашей целью является трансформация процесса разработки новых лекарственных препаратов с помощью технологий генеративного искусственного интеллекта, – отметил Артур Кадурин, Директор Центра ИИ-разработки новых лекарственных препаратов AIDD Института AIRI. – Это первый в России совместный проект между большой фармакологической компанией и AI-командой такого масштаба, в основе которого лежат результаты, полученные с помощью ИИ. Уже в следующем году мы ожидаем результаты первых доклинических испытаний, в зависимости от которых будет принято решение о продолжении исследований в клинике».
