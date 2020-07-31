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Истребитель ПВО России отогнал от границ американский самолет-разведчик

19:45 31.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский истребитель Су-27 перехватил в пятницу над Черным морем самолет радиотехнической разведки ВМС США, который при приближении истребителя удалился от границы России. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ).

По данным военных, 31 июля над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающяся к госгранице РФ воздушная цель, для ее перехвата был поднят Су-27 из состава дежурных по ПВО Южного военного округа. "Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е ВМС США", - отметили в НЦУО.

После разворота американского самолета от границы России истребитель вернулся на аэродром базирования.

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