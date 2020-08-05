В Армении ограничат вещание иностранных, в т. ч. российских, телеканалов
22:00 05.08.2020 Источник: Эхо Москвы
Власти Армении ограничили вещание иностранных телеканалов, в том числе российских. Документ подписал президент Армен Саркисян, инициатива была одобрена парламентом еще в середине июля. Согласно принятому закону, зарубежные программы могут ретранслироваться без лицензий через обычную антенну только на основании межгосударственного договора. Кроме того, зарубежные материалы телеканалов Армении должны будут дублироваться на армянском языке или снабжаться субтитрами. Как отмечает «Новая газета», фактически правила заработают с начала следующего года, поскольку сеть вещания утверждается ежегодно. Эхо Москвы
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