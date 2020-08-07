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Из-за пандемии COVID-19 Минобороны Бразилии отменило участие военных на параде Дня независимости

20:00 07.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны и предписало военнослужащим отказаться от участия в традиционных парадах, которые ежегодно проходят в городах страны в честь главного государственного праздника - Дня независимости, отмечаемого 7 сентября. Соответствующий указ за подписью главы ведомства Фернанду Азеведу-и-Силвы был опубликован в пятницу в "Диариу офисиал да уньяу", официальном издании правительства южноамериканской республики.

"Как известно, [наша] страна, как и значительная часть мира, противостоит сейчас пандемии COVID-19, в связи с чем санитарные власти не рекомендуют проведение массовых мероприятий из-за риска заражения. Сложившиеся обстоятельства указывают, что соответствующая рекомендация, скорее всего, будет действовать и в течение сентября, затрагивая, таким образом, период празднования 198-й годовщины провозглашения независимости Бразилии", - говорится в тексте документа.

"В связи с этим и в координации с администрацией президента республики я приказываю командующим флотом, сухопутными войсками и военно-воздушными силами отдать своим соответствующим силам распоряжение об отказе от участия в любых праздничных мероприятиях, связанных с указанным событием, в частности, шествиях, парадах, смотрах и других способных спровоцировать скопление людей [мероприятиях]", - отмечено в указе.

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