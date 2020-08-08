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В три раза выросло число нераскрытых дел за дачу взятки

18:00 08.08.2020 Источник: РБК

Количество нераскрытых уголовных дел, возбужденных по статьям о взяточничестве, выросло в три раза в России за полгода. Об этом свидетельствуют данные отчета Генпрокуратуры о состоянии преступности с января по июнь 2020 года.

За это время нераскрытыми остались 782 преступления, рост составил 200,8%.

Всего за полгода было зарегистрировано 8503 преступления, в которых фигурировали взятки, это количество выросло на 3,6% по сравнению с прошлым годом. Из них предварительно расследовано 6749 правонарушений.

В целом за этот период было зарегистрировано на 2,7% меньше коррупционных преступлений, следует из отчета. Больше всего их было выявлено в Москве, Краснодарском крае и Татарстане.  РБК

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