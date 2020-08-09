Европа работает над усилением мер по экономическому суверенитету - Посол Эдерер
12:00 09.08.2020 Источник: Интерфакс
Евросоюз готовит механизм, который сделает его более устойчивым против экстерриториальных санкций третьих стран, в том числе возможных американских санкций, направленных против "Северного потока 2", сообщил посол ЕС в России Маркус Эдерер.
"Что до ответных мер, Европейская комиссия работает над "Коммюнике о мерах по усилению финансового и экономического суверенитета ЕС". Ожидается, что оно будет опубликовано до конца года и, помимо других задач, заложит основу для усиленного механизма санкций, который также повысит устойчивость ЕС к действию экстерриториальных санкций третьих стран", - сказал Эдерер в интервью "Интерфаксу", отвечая на вопрос о возможности единого ответа ЕС на санкции против "Северного потока 2".
Он отметил, что единая позиция ЕС по этому вопросу была высказана верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем.
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