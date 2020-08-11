Ливанские спецслужбы предупреждали власти об опасности хранения селитры на складе - Reuters
21:20 11.08.2020 Источник: Эхо Москвы
Ливанские спецслужбы предупреждали власти об опасности хранения селитры на складе в Бейруте. В последний раз это происходило еще в июле, — передает агентство Reuters со ссылкой на документы служб безопасности и источники в правительстве. Силовики настаивали на уничтожении запаса химиката, поскольку опасались взрыва или террористической атаки, — рассказал собеседник агентства.
Между тем, количество жертв трагедии в порту Бейрута выросло до 171, несколько тысяч получили травмы. В столице Ливана проходят акции протеста с требованием наказать причастных к случившемуся чиновников. Накануне было объявлено, что правительство Ливана уйдет в отставку. Эхо Москвы
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