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Ливанские спецслужбы предупреждали власти об опасности хранения селитры на складе - Reuters

21:20 11.08.2020 Источник: Эхо Москвы

Ливанские спецслужбы предупреждали власти об опасности хранения селитры на складе в Бейруте. В последний раз это происходило еще в июле, — передает агентство Reuters со ссылкой на документы служб безопасности и источники в правительстве. Силовики настаивали на уничтожении запаса химиката, поскольку опасались взрыва или террористической атаки, — рассказал собеседник агентства.

Между тем, количество жертв трагедии в порту Бейрута выросло до 171, несколько тысяч получили травмы. В столице Ливана проходят акции протеста с требованием наказать причастных к случившемуся чиновников. Накануне было объявлено, что правительство Ливана уйдет в отставку.  Эхо Москвы

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