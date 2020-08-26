В районах Марьино и Бабушкинский опять запустят программу "Миллион призов"

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В ходе довыборов муниципальных депутатов в Марьине и Бабушкинском районе будет действовать бонусная программа «Миллион призов». Она впервые была использована в ходе голосования по внесению поправок в Конституцию – горожане после голосования получали специальные сертификаты с промокодами, по которым могли выиграть бонусные баллы, приравненные к рублю, используемые для оплаты товаров и услуг. По президента Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимира Платонова, программа выгодна и горожанам, и представителям бизнеса. «Мы не должны забывать, что предприниматели потом будут платить налоги, которые распределяются на расходную часть, - отметил Платонов. - А большая расходная часть московского бюджета всегда шла и сейчас идет, более 50%, на социальную защиту, на социальную защиту населения, на различные многочисленные социальные программы, о которых все знают. Она (программа) будет называться «Мой район - моя победа».

По словам Платонова, в программе «Миллион призов» участвовали более 3 млн горожан, которые активировали промокоды на общую сумму 2 млрд 225 млн 351 тыс. руб. Некоторые горожане направили полученные бонусы на благотворительные нужды. «В 13 городских благотворительных фондов поступило более 35 млн руб. Это показывает, что москвичи сохраняют старые добрые традиции благотворительности», - заявил глава МТПП.

Довыборы муниципальных депутатов в Марьине и Бабушкинском районе состоятся 13 сентября, избиратели смогут в этот день проголосовать на 30 избирательных участках или 11-12 сентября в интернете.