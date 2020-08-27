Отношения с РФ на встрече глав МИД в Берлине будут обсуждаться в контексте ситуации вокруг Навального

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы МИД 27 стран ЕС на встрече в Берлине обсудят отношения с Россией в контексте ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Об этом заявил в четверг по прибытии на встречу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы будем обсуждать отношения с Россией, особенно после возможного отравления одного оппозиционного лидера", - сказал Боррель, не упомянув фамилию блогера.

По его словам, на этой встрече также будет обсуждаться ситуация в Белоруссии, включая санкции ЕС, которые еще не подготовлены и будут утверждены позднее, а также напряженность между Турцией и Грецией в Средиземном море.