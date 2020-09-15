Уход Лукашенко с поста президента является вопросом времени - Тихановская
09:32 15.09.2020 Источник: Lenta.ru
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что уход лидера республики Александра Лукашенко с поста президента является вопросом времени. Об этом она написала в авторской статье для газеты The Washington Post.
Тихановская по-прежнему отказывается признавать объявленные ЦИК Белоруссии официальные результаты голосования на президентских выборах. Она заявила о намерении оппозиции продолжать проводить в стране акции протеста. «Мы настаиваем на мирном протесте и отказываемся применять насилие <...> У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и его уход из власти — это лишь вопрос времени», — сказала она.
Оппозиция Белоруссии признает международное сообщество прекратить сотрудничать с режимом и ввести санкции в отношении физических лиц, «подделавших результаты выборов и совершивших преступления против сограждан», подчеркнула Тихановская. Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 10:32 15.09.2020
- Главарей индонезийских преступных группировок привлекут к борьбе с коронавирусом
- 10:20 15.09.2020
- Руководитель NASA прокомментировал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры
- 10:05 15.09.2020
- Валерий Цепкало заявил о подготовке документов для суда над Александром Лукашенко в Гааге
- 10:00 15.09.2020
- Американские ученые обнаружили препарат, нейтрализующий коронавирус - СМИ
- 09:20 15.09.2020
- Новые грузинские системы ПВО смогут "пустить кровь" российской авиации - Forbes
- 09:05 15.09.2020
- Президент Эстонии пригрозила руководству Белоруссии гаагским трибуналом
- 09:00 15.09.2020
- Алексей Навальный намерен вернуться в Россию - NYT
- 22:40 14.09.2020
- Российские истребители поднимались на "перехват" трех стратегических бомбардировщиков США над Черным морем
- 22:00 14.09.2020
- Фальков считает недопустимым обязывать студентов покупать защитные маски на свои средства
- 21:20 14.09.2020
- Россия снимает резерв из силовиков, который был создан на границе с Белоруссией
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать