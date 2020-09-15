Уход Лукашенко с поста президента является вопросом времени - Тихановская

09:32 Источник: Lenta.ru

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что уход лидера республики Александра Лукашенко с поста президента является вопросом времени. Об этом она написала в авторской статье для газеты The Washington Post.

Тихановская по-прежнему отказывается признавать объявленные ЦИК Белоруссии официальные результаты голосования на президентских выборах. Она заявила о намерении оппозиции продолжать проводить в стране акции протеста. «Мы настаиваем на мирном протесте и отказываемся применять насилие <...> У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и его уход из власти — это лишь вопрос времени», — сказала она.

Оппозиция Белоруссии признает международное сообщество прекратить сотрудничать с режимом и ввести санкции в отношении физических лиц, «подделавших результаты выборов и совершивших преступления против сограждан», подчеркнула Тихановская. Lenta.Ru