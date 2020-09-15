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Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о минимальной почасовой оплате труда

15:12 15.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении минимального почасового уровня оплаты труда в 150 рублей при заключении срочных трудовых договоров на условиях неполного рабочего времени. Текст документа размещен в электронной базе данных нижней палаты.

"При заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени для исчисления оплаты труда работника применяется минимальный почасовой размер оплаты труда. Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", - говорится в тексте.

При этом минимальный почасовой размер оплаты труда предлагается индексировать один раз в год с 1 января исходя из инфляции. "Применение минимального почасового размера оплаты труда для других целей не допускается", - указывается в законопроекте.

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