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Ракова: Ежедневное число госпитализаций с COVID-19 за неделю возросло на 30%

18:03 24.09.2020

Количество горожан, инфицированных коронавирусом, в Москве в последние дни растет. По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, за неделю замечена негативная тенденция. «Сегодня мы перешли психологический рубеж - более тысячи вновь выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией. Негативная тенденция у нас прослеживается и в части госпитализации людей с коронавирусной инфекцией. Только за последнюю неделю ежедневное количество госпитализируемых увеличилось примерно на 30%», - заявила заммэра.

По ее словам, городские власти и медики контролируют ситуацию с COVID-19 в мегаполисе, поскольку смогли за время эпидемии накопить большой опыт.

«Создан необходимый коечный фонд, который готов к разворачиванию в любой момент. Все клиники имеют необходимое медицинское оборудование, а также необходимые лекарственные препараты, - заявила Ракова. - В Москве создана уникальная система ПЦР-исследования, которая позволяет нам проводить около 70 тыс. исследований в сутки, что позволяет быстро выявлять больных, обеспечивать их необходимое лечение и прерывать цепочку распространения коронавируса».

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