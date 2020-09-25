Против ужесточения карантинных мер из-за роста заболеваемости Covid-19 выступают 57% россиян - опрос

13:00 Источник: Интерфакс

Больше половины россиян (57%) считают, что властям не следует вводить в стране строгий карантин в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, среди сограждан в возрасте 35-44 лет такого мнения придерживаются почти две трети респондентов (62%), свидетельствуют данные Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

В свою очередь, как показывает исследование, 16% россиян, или каждый шестой считают, что введение строгих карантинных мер было бы уместно, среди молодежи в возрасте до 24 лет так считает каждый пятый (20%).