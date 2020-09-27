Глава РАН академик Сергеев выступил за повышение ответственности за нарушение карантинных мер в России

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев считает необходимым повысить ответственность за нарушение карантинных мер в России, чтобы предотвратить рост заражения коронавирусом осенью и зимой. Такое мнение он высказал в воскресенье в беседе с ТАСС.

"Если мы говорим о введении карантинных мер, то прежде всего должны быть ужесточены меры в отношении нарушения масочного и перчаточного режима. Если посмотреть на улицу или на места скопления народа, то видно, что масочный режим не очень соблюдается. Меня удивило, что некоторые театры работают без всякой дистанционной рассадки зрителей. Наверное, первое, что надо делать - повысить ответственность за нарушение масочного режима", - сказал он.

По словам главы Академии наук, пока рано говорить, что в стране наступила вторая волна заражения коронавирусной инфекцией.