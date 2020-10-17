Неизвестно когда, но "Северный поток - 2" будет достроен - глава МИД ФРГ
12:00 17.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проект "Северный поток - 2" будет достроен. Возникает лишь вопрос, когда именно это случится. С таким утверждением выступил глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованном в субботу интервью редакционному объединению "Редакционснетцверк Дойчланд".
"Я исхожу из того, что "Северный поток - 2" будет достроен до конца. Вопрос, когда [это произойдет]", - сказал он. Касаясь критики проекта со стороны Вашингтона, Маас отметил: "О нашей энергетической политике и энергоснабжении мы принимаем решения здесь - в Европе".
"Мы ведь не подвергаем критике то, что Соединенные Штаты в минувшем году более чем в два раза увеличили импорт нефти из России и сейчас являются вторым по объемам импортером российской тяжелой нефти", - заметил германский министр. "США пользуются своим правом проводить самостоятельную энергетическую политику. Мы поступаем так же", - подытожил Маас.
НОВОСТИ
- 12:10 17.10.2020
- Минобороны Армении опровергло заявление Баку об уничтожении Су-25
- 11:10 17.10.2020
- В Москве за неделю количество новых случаев коронавируса выросло более чем на 25% - оперштаб
- 11:00 17.10.2020
- Армия Азербайджана взяла под контроль город Физули и семь сел - Алиев
- 10:20 17.10.2020
- Глава МИД Турции обвинил Армению в военных преступлениях и убийствах мирных жителей
- 10:10 17.10.2020
- Коронавирусом заразился глава МИД Австрии
- 09:40 17.10.2020
- Маск считает северные районы Марса наиболее подходящим местом для первого человеческого поселения
- 09:30 17.10.2020
- Впервые за 70 лет В США состоится казнь женщины, осужденной на федеральном уровне
- 09:20 17.10.2020
- По телевизионным рейтингам встреч с избирателями Байден обошел Трампа
- 22:40 16.10.2020
- Баку внес депутата Госдумы Милонова в список персон нон-грата
- 22:00 16.10.2020
- Законопроект о Госсовете предусматривает лишение полномочий органов местного самоуправления - Лукьянова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать