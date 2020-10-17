Неизвестно когда, но "Северный поток - 2" будет достроен - глава МИД ФРГ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект "Северный поток - 2" будет достроен. Возникает лишь вопрос, когда именно это случится. С таким утверждением выступил глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованном в субботу интервью редакционному объединению "Редакционснетцверк Дойчланд".

"Я исхожу из того, что "Северный поток - 2" будет достроен до конца. Вопрос, когда [это произойдет]", - сказал он. Касаясь критики проекта со стороны Вашингтона, Маас отметил: "О нашей энергетической политике и энергоснабжении мы принимаем решения здесь - в Европе".

"Мы ведь не подвергаем критике то, что Соединенные Штаты в минувшем году более чем в два раза увеличили импорт нефти из России и сейчас являются вторым по объемам импортером российской тяжелой нефти", - заметил германский министр. "США пользуются своим правом проводить самостоятельную энергетическую политику. Мы поступаем так же", - подытожил Маас.