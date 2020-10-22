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В Госдуме осудили решение сократить финансирование молодежной политики

14:00 22.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме осудили решение сократить финансирование молодёжной политики в России. По сравнению с законом о бюджете на текущий год, расходы на эту сферу в период 2021-2023 гг. уменьшат на 12%.

Правительство планировало потратить на это в 2021 году 49 млрд рублей с последующим сокращением. В итоге на 2023 год решено выделить 37 млрд рублей, передаёт РБК.

Первый зампред комитета нижней палаты парламента по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов в эфире радиостанции «Говорит Москва» счёл предложение правительства нецелесообразным. По мнению депутата, власти должны предлагать подрастающему поколению кумиров для подражания.

«То, что должно быть заложено в идеологии государственного развития — возможность предложить нашей молодёжи кумиров, с которых они должны брать пример. Сокращение идёт, наверное, нет понимания, в чём заключается эта молодёжная политика. Дети должны понимать, в какой стране живут, их должна объединять большая цель. Я не совсем понимаю, в чём смысл секвестирования [сокращения бюджетных средств — прим. ГМ]. Нужно понимать, простым расчётом эти задачи не решить. Мы стараемся в последнее время, очень много внимания уделяем молодёжи, но по большому счёту — это основная ответственность государства — куда мы пойдём, что мы будем нашим молодым людям объяснять, куда мы движемся».

Фетисов сравнил формирование молодёжной политики в нашей стране со спортом. По мнению депутата, финансирование этой сферы должно быть для государства приоритетным.

«Если нет целей и задач, если нет плана на игру, это спортивным языком, то даже при временном успехе, это если брать турнир или чемпионат, розыгрыш кубка, то без плана, без стратегии, без понимания приоритетности выиграть будет невозможно. Молодёжная политика для нашего государства должна быть основной. Без молодёжной политики и учёта того, каким мы будем видеть мир в ближайшей перспективе, сложно нацелить молодёжь на какие-то сверхзадачи. Это нужно понимать и расставить приоритеты в плане перспективы».

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что сократят финансирование госпрограммы развития культуры и проект «Кадры для цифровой экономики», уменьшатся расходы на программу развития образования.

30 сентября правительство России внесло в Госдуму проект трёхлетнего бюджета. Главной проблемой значатся расходы на антикризисную программу из-за коронавируса.  Говорит Москва

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