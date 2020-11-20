Мальчика, украденного под Владимиром в сентябре, освободили с помощью захвата похитителя
11:32 20.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители силовых структур с помощью захвата похитителя освободили из дома в глухой деревне Макарихе под Владимиром первоклассника Савелия Роговцева, который числился пропавшим с 28 сентября и в четверг был обнаружен живым в 20 километрах от своего дома. Ребенка никто не видел, потому что похититель держал его в доме на самой окраине деревни, сообщил ТАСС в пятницу отец ребенка Александр Роговцев.
"По отношению к нам мы не заметили у Савелия никаких изменений, но он испуганный был. Проходил захват, и он испугался. Его держали в самом доме, это глухая деревня, дом практически последний, на отшибе", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что других детей в доме не было, в момент захвата в нем находился еще один мужчина. После освобождения Савелия родители привезли его домой в поселок Горки около полуночи, мальчик поел сладостей, выпил чаю и сразу уснул. По словам отца ребенка, они ждут приезда уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области и следователей.
Отец ребенка добавил, что в ближайшее время Савелий будет находиться дома, вопрос о посещении школы пока не обсуждался. "На Новый год планируем подарить сыну хороший подарок, это будет сюрприз", - добавил он.
28 сентября в полицию Камешковского района поступило сообщение о том, что в поселке Горки не вернулся домой семилетний мальчик. После уроков он добрался до поселка школьным автобусом, вышел из него, но до дома не дошел. Ранее мальчик из дома не уходил и намерений сделать это не высказывал. По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). В октябре Министерство внутренних дел РФ объявило о назначении вознаграждения в сумме 1 млн рублей за помощь в розыске Роговцева.
Вечером 19 ноября на телефон Единой дежурной диспетчерской службы Камешковского района Владимирской области поступила информация об обнаружении Савелия Роговцева в деревне Макарихе. Медосмотр не показал отклонений в состоянии здоровья ребенка. Предполагается, что ребенок был похищен 26-летним психически нездоровым жителем деревни Макариха, отец мальчика рассказал ТАСС, что Савелия мужчина затолкал в машину и увез в свой дом.
НОВОСТИ
- 12:32 20.11.2020
- Алиев объявил о переходе Агдамского района под контроль Баку
- 12:20 20.11.2020
- Байден допустил подачу иска к администрации США из-за отказа признать его победу
- 12:05 20.11.2020
- Рособрнадзор перенес сроки написания итогового сочинения в 11-х классах
- 12:00 20.11.2020
- Треть россиян начали копить деньги во время пандемии - опрос
- 11:20 20.11.2020
- В РФ выявили 24 318 заразившихся коронавирусом за сутки, это новый максимум за пандемию
- 11:05 20.11.2020
- В России могут ввести штрафы для соцсетей за неудаление запрещенной информации
- 11:00 20.11.2020
- Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан - пресс-служба президента Татарстана
- 10:32 20.11.2020
- Во Владивостоке открыли первый ПВР для пострадавших от циклона
- 10:20 20.11.2020
- Путин упразднил Роспечать и Россвязь, передав их функции Минцифры - указ
- 10:05 20.11.2020
- Машина с шестью людьми провалилась под лед в ХМАО, есть жертвы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать