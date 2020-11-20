Больше половины россиян никогда не совершали покупок в "черную пятницу" - исследование

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне хорошо осведомлены о "черной пятнице", однако больше половины из них никогда не совершают покупок по акции в этот день. Так, по мнению опрошенных, в "черную пятницу" многие магазины стремятся реализовать залежавшийся товар, а перед акцией специально повышают цены. Об этом свидетельствуют результаты исследования платежной системы "Мир", поведенного в преддверии распродажи (есть в распоряжении ТАСС).

"Каждый год совершает покупки в "черную пятницу" лишь 5% россиян, причем по сравнению с прошлым годом их число сократилось на 8 п. п. 16% участников опроса сказали, что делают покупки в "черную пятницу" время от времени. 58% респондентов отметили, что никогда не покупали товары по скидкам в "черную пятницу", причем в 2019 году так отвечало значительно меньше респондентов - 40%", - говорится в исследовании.

По словам руководителя центра маркетинговых исследований платежной системы "Мир" Ирины Лобановой, многие россияне считают, что в этот день цены на акционные товары специально завышают. Однако в то же время больше половины опрошенных считают, что в "черную пятницу" можно сделать действительно выгодные покупки.

"Россияне хорошо знают об этой распродаже, но в то же время 61% опрошенных считают, что во время акции многие реализуют неликвидный и залежавшийся товар, 70% уверены, что перед акцией специально завышают цены на товары, 60% опасаются купить некачественный товар. Впрочем, больше половины участников опроса также верят, что во время "черной пятницы" можно сделать по-настоящему выгодные покупки, поэтому все-таки изучают предложения", - отметила Лобанова.

Помимо "черной пятницы", в России набирает популярность другая большая распродажа - прошедший 11 ноября "День холостяка". 20% респондентов сообщили, что знают об этой распродаже, причем 5% знают "очень хорошо". Покупки на китайских торговых площадках в этот день делает 7,5% респондентов, но из них только 10% совершает их регулярно.

"Лучше всего о "Дне холостяка" знают в Москве, а вот жители Дальневосточного федерального округа, как ни удивительно, в большинстве своем об этой распродаже даже не слышали", - комментирует результаты исследования Лобанова.