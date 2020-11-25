В Мосгордуме выступили за увеличение бюджета на развитие креативных индустрий

11:37

В ходе обсуждения в Мосгордуме проекта бюджета столицы на 2021 и плановый период 2022-2023 годов, представители «Единой России» предложили включить в документ дополнительное финансирование развития в Москве креативных индустрий. По словам депутата Московской городской думы Степана Орлова, у Москвы сейчас есть возможность закрепиться на рынке в качестве центра интеллектуальной и творческой продукции. «Наступающий 2021 год официально объявлен ООН Международным годом креативной экономики, - отмечает Орлов. - Ни один современный крупный город мира уже не может нормально жить и развиваться без этого. Авторитетные эксперты утверждают: драйвер экономического развития вообще в наши дни явно смещается из классических сырьевых отраслей в творческие. Креативные индустрии в общем смысле - это те области экономики, в которых добавочная стоимость формируется за счет интеллектуальной собственности и интеллектуального потенциала. Их вклад в ВВП в наиболее развитых странах мира составляет, по разным оценкам, от 3 до 5%, что уже достаточно заметная величина. Нью-Йорк, Лондон, Гонконг сделали ставку на креативные индустрии - и не прогадали. В этот ряд, по нашему мнению, должна встать и Москва».

Орлов считает, что городские власти обязаны поощрять креативные проекты даже в условиях пандемии. «Именно поэтому в Московской городской думе была создана Межкомиссионная рабочая группа по развитию креативных индустрий. Столица, стоит еще раз отметить, является одним из передовых городов России, не первый год работающих в данном направлении. С 2019 года при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина был запущен пилотный проект по присвоению статуса креативного технопарка парка ряду городских площадок. Первой из них, как известно, стал технопарк Artplay. На данный момент в столице успешно работают более 10 таких пространств, которые вскоре могут попасть под критерий креативных технопарков: «Флакон», «Фабрика», «Винзавод» и другие (есть даже детские технопарки, в рамках проекта представлены лаборатории креативных индустрий, всего 31 лаборатория). Кстати, на базе последней площадки - «Винзавода» - 29 октября состоялся представительный круглый стол с рабочим названием «Актуальные проблемы развития креативных индустрий в городе Москве», в нем участвовали мои коллеги-депутаты Мосгордумы, представители правительства столицы, множество авторитетных экспертов», - говорит парламентарий.