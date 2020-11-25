Депутат МГД Артемьев: Социальная направленность бюджета важна каждому москвичу
16:27 25.11.2020
Московский бюджет на ближайшие три года будет социально ориентированным, что позволит обеспечивать поддержку всех горожан в условиях пандемии, полагает депутат Мосгордумы Олег Артемьев. По его словам, сейчас депутаты готовят поправки в проект бюджета, который недавно был одобрен Мосгордумой в первом чтении. «Но главное, что останется неизменным - это бюджет, в котором более половины расходов связаны с социальными нуждами. Все эти меры говорят об одном - при таком бюджете, Москва сможет оказать должную поддержку населению и обеспечить необходимую разноплановую и эффективную помощь с учетом тяжелейшего периода пандемии. Такой бюджет работает для каждого москвича», - уверен парламентарий.
Артемьев отмечает заложенное в финансовый документ увеличение расходов на развитие системы здравоохранения - 11,8%. При этом он обращает внимание, что власти готовы проиндексировать на 3,7% зарплаты не только медиков, но и всех бюджетников. «Запланирована индексация не только зарплат работающего населения, но и пособий, выплат для пенсионеров и семей с детьми. На социальную поддержку жителей Москвы в денежной и натуральной форме проектом бюджета предусмотрено 529 млрд руб.», - констатировал депутат.
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