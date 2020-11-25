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НОВОСТИ

В Турции фиксируется третий пик пандемии COVID-19

20:40 25.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Третий пик пандемии коронавируса нового типа зафиксирован в ряде провинций Турции. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Анкаре министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

"Некоторые провинции переживают третий пик [пандемии коронавируса]. Среди них Стамбул, Измир, Коджаэли, Бурса", - рассказал журналистам глава Минздрава.

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