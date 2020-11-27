Трамп заявил, что покинет Белый дом, если выборщики проголосуют за Байдена

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг журналистам, что покинет Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за демократа Джозефа Байдена. Видеозапись выпустили в эфир ведущие американские телеканалы.

"Это очень трудная вещь уступать, потому что мы знаем, что было массовое мошенничество. Время на нашей стороне, все на нашей стороне, факты, - сказал президент США. - Было массовое мошенничество, это не должно было происходить в нашей стране, мы словно страна третьего мира. У нас есть машины для [обработки голосов], но никто не знает, как они считают".

"<...> Если они [выборщики] сделают это [проголосуют за Байдена], то совершат ошибку, потому что эти выборы - мошенничество. <...> Да, я [уйду в таком случае], и вы это знаете. Но много вещей может произойти до 20 января, выявлено массовое мошенничество. Мы как страна третьего мира". "Мы используем компьютерную технику, которую можно взломать. Сколько было сбоев, - продолжил он. - Сбои в том, что мы поймали их [демократов] на краже [голосов], фальсификациях. <...> Посмотрите в интернете, как люди экспериментировали с этими бестолковыми машинами".

По мнению президента, он никак не мог проиграть в штатах Аризона и Пенсильвания.

На вопрос о перспективах участия в кампании 2024 года, глава государства ответил: "Я не хочу говорить о 2024 годе, потому что это так далеко. <...> Это долгий путь". "Вы можете выявить массовое мошенничество, сотни тысяч голосов. Байден никак не мог получить 80 млн голосов", - добавил он. "Весь мир смотрит и смеется над нашим избирательным процессом. Это очень грустно", - считает он.

Одному из корреспондентов, настойчиво пытавшемуся спросить президента про уход из Белого дома, Трамп сказал: "Я президент США, не говорите со мной подобным образом".