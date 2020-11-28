Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 27 100
11:00 28.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 27 100, до 2 242 633. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост, по данным штаба, снизился с 1,3% до 1,2%.
Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 27 296, это максимум с начала пандемии. Всего уже выздоровели 1 739 470 пациентов. Число вылечившихся за минувшие сутки превысило количество новых случаев заражения (27 100). Согласно данным штаба, доля выздоровевших увеличилась с 77,3% до 77,6% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 510 против 496 днем ранее, до 39 068. Число зарегистрированных за день смертей превысило 500 в третий раз на этой неделе. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,74%, следует из данных штаба.
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