Избран новый глава ВФЛА
17:12 30.11.2020 Источник: Интерфакс
Генеральный директор АО "Скоростные магистрали", глава Федерации триатлона России Петр Иванов победил на выборах президента Всероссийской федерации легкой атлетики в понедельник.
Также на пост претендовали олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова, директор студенческих чемпионатов России по легкой атлетике Андрей Шляпников, который в ходе отчетно-выборной конференции снял свою кандидатуру в пользу Иванова, и спортивный менеджер Михаил Гусев.
За Иванова отдали свои голоса 56 делегатов отчетно-выборной конференции, за Гусева - 10, за Привалову - 7.
Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала и после публикации отчета Комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Паунда.
В августе 2020 года ВФЛА при содействии министерства спорта выплатила World Athletics штраф в размере $6,31 млн за причастность прежних чиновников ВФЛА к фальсификации документов по делу российского прыгуна Данила Лысенко ($5 млн), а также компенсацию на судебные расходы World Athletics ($1,31млн). Невыплата штрафа до 1 июля 2020 грозила ВФЛА полным исключением из World Athletics. ВФЛА не нашла средства к установленной дате. Однако, выплата долга состоялась 12 августа.
ВФЛА 31 августа также направила в World Athletics дорожную карту по борьбе с допингом в российской легкой атлетике.
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