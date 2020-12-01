В Молдавию едет военный советник из США
20:20 01.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военный советник из США, который будет оказывать экспертную помощь в модернизации армии в рамках программы сотрудничества с НАТО "Партнерство во имя мира", направлен в министерство обороны Молдавии. Как проинформировала во вторник пресс-служба оборонного ведомства, эксперт Карен Бонаби (Karen Bonaby) была представлена министру обороны Виктору Гайчуку послом США Дереком Хоганом.
"Министр выразил уверенность, что опыт эксперта будет полезен в деле повышения эффективности оборонного ведомства в рамках программы "Партнерство во имя мира", а также ускорит реализацию долгосрочного плана развития национальной армии (2020-2030 годы) в контексте второй фазы инициативы [НАТО] по наращиванию оборонного потенциала Молдавии (Defence Capacity Building Initiative - DCBI) и сопутствующих проектов", - говорится в сообщении.
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