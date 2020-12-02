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С космодрома Куру стартовала ракета «Союз» со спутником ОАЭ

09:00 02.12.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Ракета «Союз» со спутником ОАЭ стартовала с космодрома Куру. Запуск миссии с площадки во Французской Гвиане был осуществлён в 4:33 мск. Через час аппарат был выведен на орбиту.

Видеозапись момента старта опубликовала на своём сайте компания-оператор космодрома Arianespace. Также информация размещена в Twitter «Роскосмоса».

Ракету должны были запустить ещё в марте, но из-за пандемии старт перенесли на осень. 29 ноября пуск отложили из-за непогоды. Кроме того, возникли проблемы с передачей телеметрических данных.  Говорит Москва

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