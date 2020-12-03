В марте 2021 года начнется первый этап вакцинации против коронавируса в Австралии - министр

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый этап вакцинации против коронавируса в Австралии начнется в марте 2021 года, он затронет медработников и пожилых людей. Об этом в четверг сообщил телеканал Эс-би-эс со ссылкой на министра здравоохранения страны Грега Ханта.

По словам главы ведомства, Австралия "готовится к первому этапу вакцинации против коронавируса в марте следующего года".

"Мы намерены принять решение о ранней вакцинации уже в конце января. Первыми прививку получат медицинские работники и пожилые люди, планируется, что это произойдет сразу после ее одобрения [национальным регулятором] в марте. Одновременно с этим начнется общенациональная информационная кампания", - цитирует Ханта телеканал.

Правительство Австралии заключило соглашения о производстве и поставке вакцин с британско-шведской компанией AstraZeneca, а также с компанией Novavax ("Новавакс") и консорциумом BioNTech - Pfizer ("Бионтек - Пфайзер"). Местное производство 31 млн доз вакцины, разработанной учеными Оксфордского университета и AstraZeneca, началось в Мельбурне 9 ноября. Ожидается, что в рамках подписанных соглашений Австралия получит порядка 55 млн доз импортных вакцин и самостоятельно произведет еще порядка 81 млн, включая 51 млн доз препарата V451, разработанного в университете Квинсленда. Общий объем финансирования, предусмотренного для закупки и производства вакцин, составляет порядка 3,5 млрд австралийских долларов (2,5 млрд долларов США).