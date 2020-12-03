Подмосковная «Дубна» стала лидером Национального рейтинга особых экономических зон

10:35

Фото пресс-службы правительства Московской области

ОЭЗ «Дубна» – лидер IV Национального рейтинга особых экономических зон России в группе технико-внедренческого типа. Такие итоги представили Министерство экономического развития РФ и Ассоциация кластеров и технопарков России (АКИТ). В 2020 году в рейтинг вошло 16 особых экономических зон (ОЭЗ) из 12 регионов. Эксперты оценивали инвестиционную привлекательность и информационную открытость приоритетных экономических территорий.

«Дубна - стратегически важный для Подмосковья и всей нашей страны наукоград. Вдвойне ценно, когда наука внедряется в экономику. Для этого в свое время и была создана особая экономическая зона «Дубна», здесь наработки ученых находят свое применение. Инновационные предприятия формируют налоги, рабочие места для наших жителей, также приезжают уникальные специалисты. Мы, в свою очередь, стараемся создавать для них комфортные условия и достойное качество жизни, – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. – Сейчас эта ОЭЗ – самая крупная в стране по количеству резидентов. Даже в период пандемии она показала рост по отчислениям в бюджеты всех уровней: за три квартала – больше 2 млрд руб.».

В особой экономической зоне «Дубна» работают 170 резидентов – это более 20% всех резидентов ОЭЗ в России. За весь период деятельности налоговые поступления значительно превышают объем использованных льгот, создано 4,4 тыс. рабочих мест.

«ОЭЗ «Дубна» имеет выгодное экономико-географическое положение и полностью подготовленную инфраструктуру, в том числе таможенную, – рассказал гендиректор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. – Для наших резидентов определены выгодные условия землепользования. Благодаря активному содействию правительства Московской области, бизнесу в ОЭЗ оказывается всесторонняя административная, информационная и финансовая поддержка. Управляющая компания оказывает резидентам широкий спектр услуг. Все это помогает сократить инвестиционную фазу, издержки и быстрее приступить к коммерческому выпуску продукции».