Сергунина: Московская продукция будет продаваться в магазинах дьюти-фри под брендом Made in Moscow
12:16 03.12.2020
Московский экспортный центр (МЭЦ) выберет участников новой программы, товары которых могут быть размещены в магазинах дьюти-фри под логотипом Made in Moscow. По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, появление товаров в таких магазинах будет свидетельством высокого качества продукции, что окажется полезно бизнесменам и с точки зрения повышения объемов продаж, и маркетингового продвижения. «Заявку на участие в программе можно подать до 15 декабря на сайте МЭЦ», — отметила Сергунина, по словам которой, магазинами в аэропортах часто пользуются представители международных компаний и появление в дьюти-фри столичных брендов вызовет интерес со стороны иностранных контрагентов к производителям продвигаемых товаров.
Планируется, что Московский экспортный центр оплатит размещение товаров в магазинах дьюти-фри в течение года. Кроме того, для зон, в которых будут продавать столичную продукцию, разработают особый дизайн, а московские бренды покупателям будут представлять промоутеры.
В программе смогут участвовать производители по пяти категориям товаров: кондитерские изделия, ювелирная продукция, косметика, алкогольная продукция и сувениры. Участники обязательно должны быть зарегистрированы в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее чем за полгода до подачи заявки, а также платить налоги в Москве и не иметь долгов по обязательным платежам.
НОВОСТИ
- 13:35 03.12.2020
- «Группа ГАЗ» вручила автомобили «Соболь» поисковому отряду «Лиза Алерт»
- 13:32 03.12.2020
- Власти Петербурга ожидают от РПЦ ограничений на массовые мероприятия в Рождество
- 13:30 03.12.2020
- Илюмжинов и Джалали обсудили проект коридора «Север-Юг»
- 13:20 03.12.2020
- Новый проект подготовят вместо отозванных инициатив об изъятии детей из семьи - Володин
- 13:05 03.12.2020
- Власти Петербурга планируют на 23% увеличить число коек для пациентов с коронавирусом
- 13:00 03.12.2020
- Председатель ОБСЕ заявил об усугубляющемся кризисе этой международной структуры
- 12:33 03.12.2020
- Всероссийский антикоррупционный диктант пройдет в День борьбы с коррупцией 9 декабря
- 12:32 03.12.2020
- Власти Франции на предмет пропаганды радикального исламизма проверят 76 мечетей
- 12:25 03.12.2020
- В США зафиксировали рекордную суточную смертность от COVID-19
- 12:20 03.12.2020
- Минюст РФ хочет убрать из городов СИЗО и колонии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать