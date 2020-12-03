Сергунина: Московская продукция будет продаваться в магазинах дьюти-фри под брендом Made in Moscow

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Московский экспортный центр (МЭЦ) выберет участников новой программы, товары которых могут быть размещены в магазинах дьюти-фри под логотипом Made in Moscow. По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, появление товаров в таких магазинах будет свидетельством высокого качества продукции, что окажется полезно бизнесменам и с точки зрения повышения объемов продаж, и маркетингового продвижения. «Заявку на участие в программе можно подать до 15 декабря на сайте МЭЦ», — отметила Сергунина, по словам которой, магазинами в аэропортах часто пользуются представители международных компаний и появление в дьюти-фри столичных брендов вызовет интерес со стороны иностранных контрагентов к производителям продвигаемых товаров.

Планируется, что Московский экспортный центр оплатит размещение товаров в магазинах дьюти-фри в течение года. Кроме того, для зон, в которых будут продавать столичную продукцию, разработают особый дизайн, а московские бренды покупателям будут представлять промоутеры.

В программе смогут участвовать производители по пяти категориям товаров: кондитерские изделия, ювелирная продукция, косметика, алкогольная продукция и сувениры. Участники обязательно должны быть зарегистрированы в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее чем за полгода до подачи заявки, а также платить налоги в Москве и не иметь долгов по обязательным платежам.