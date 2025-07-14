В Крыму задержана агент СБУ, готовившая взрыв машины российского военного

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ сообщила о задержании в Крыму 24-летней гражданки России и Украины, завербованной Службой безопасности Украины, которая накануне Дня Победы должна была взорвать автомобиль офицера Минобороны РФ.

«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт, готовившийся СБУ на территории Республики Крым в отношении одного из старших офицеров Министерства обороны РФ», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«По заданию СБУ накануне Дня Победы в мае 2025 года завербованная спецслужбой гражданка России и Украины 2000 года рождения должна была совершить подрыв российского военнослужащего в его личном автомобиле с использованием переданного ей взрывного устройства», — отметили в ЦОС.