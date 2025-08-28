0
НОВОСТИ

Власти Украины официально признали УПЦ связанной с Русской Православной Церковью

16:32 28.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) вынесла официальное решение о том, что каноническая Украинская Православная Церковь является организацией, аффилированной с Русской Православной Церковью. Об этом говорится в сообщении на сайте ГСУЭСС.

«ГСУЭСС признала УПЦ аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой на Украине запрещена», — говорится в сообщении. В нем также уточняется, что речь идет об РПЦ.

Данное решение является основанием для реализации полного запрета УПЦ через суд.

