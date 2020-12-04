Более 12 млн россиян было уволено за восемь месяцев 2020 года

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 12 млн россиян было уволено с 1 апреля по 1 декабря 2020 года, принято на работу 12 млн 230 тыс. человек. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства о продлении временных правил предоставления работодателями информации об увольнении и расторжении договоров с работниками.

"По данным оперативного мониторинга высвобождения и неполной занятости работников, а также численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, с 1 апреля по 1 декабря 2020 года уволено 12 162,8 тыс. человек, принято на работу 12 230,1 тыс. человек", - говорится в пояснительной записке.

В документе отмечается, что по состоянию на 1 декабря 2020 года численность безработных, зарегистрированных в службе занятости составила 3 млн 144 тыс. россиян.