Более 12 млн россиян было уволено за восемь месяцев 2020 года
15:12 04.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 12 млн россиян было уволено с 1 апреля по 1 декабря 2020 года, принято на работу 12 млн 230 тыс. человек. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства о продлении временных правил предоставления работодателями информации об увольнении и расторжении договоров с работниками.
"По данным оперативного мониторинга высвобождения и неполной занятости работников, а также численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, с 1 апреля по 1 декабря 2020 года уволено 12 162,8 тыс. человек, принято на работу 12 230,1 тыс. человек", - говорится в пояснительной записке.
В документе отмечается, что по состоянию на 1 декабря 2020 года численность безработных, зарегистрированных в службе занятости составила 3 млн 144 тыс. россиян.
НОВОСТИ
- 15:32 04.12.2020
- Путин заявил о планах ввести автоматическое оказание большинства госуслуг
- 15:27 04.12.2020
- За первые пять часов 5000 москвичей записалось на прививку от COVID-19
- 15:00 04.12.2020
- Путин назвал искусственный интеллект основой для нового рывка в развитии человечества
- 14:32 04.12.2020
- Санду по телефону предложила премьеру Молдавии уйти в отставку вместе с правительством
- 14:17 04.12.2020
- В Московской области заработала бесплатная горячая линия по коронавирусу 122
- 14:12 04.12.2020
- Пескову показались обидными результаты опроса о работе чиновников
- 14:00 04.12.2020
- Повседневные товары подорожали на 14% - СМИ
- 13:39 04.12.2020
- Собянин: Наземное метро – это, прежде всего, новые станции в жилых районах
- 13:34 04.12.2020
- Депутат Мосгордумы Козлов: Покупка апартаментов вместо квартиры несет риски для покупателей
- 13:32 04.12.2020
- Убытка по итогам года ждут более трети российских компаний - исследование
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать